Avellino | esplode fiume interrato | sventrata la piazza di San Martino

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ignazio Riccio Da una prima stima provvisoria, i danni ammonterebbero a più di 5 milioni di euro Le immagini spaventose sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza e diffuse dalla polizia municipale di SanValle Caudina, in provincia di. L’obiettivo ha catturato il momento in cui unsi è sollevato per le forti piogge degli ultimi giorni, spaccando l’asfalto e inondando ladel paese. Il Caudino è un corso d’acqua che in parte scorre sottoterra. L’esplosione di acqua e fango per il maltempo ha invaso le strade, trascinando nella sua corsa diverse automobili e costringendo le istituzioni locali ad evacuare più di 300 residenti. Da una prima stima provvisoria, i danni ammonterebbero a più di 5 milioni di euro. A provocare l’esplosione delsarebbe stata una frana che si è staccata dal monte Pizzuto, la stessa ...

