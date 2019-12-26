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Traffico Roma del 26-12-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 26-12-2019 ore 17 | 30 PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, FILE DALLA TUSCOLANA ...

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Traffico Roma del 26-12-2019 ore 17:30 (Di giovedì 26 dicembre 2019) PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, FILE DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, E CO SONO CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO Traffico SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE IN CITTÀ TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO, RALLENTAMENTI E CODE, TRA PIAZZALE BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE E Traffico INTENSO PROPRIO SUL LUNGOTEVERE FILE TRA PONTE PALATINO E PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE MILVIO E ALTRE CODE TRA PONTE CAVOUR E PONTE VITTORIO EMANUELE II, IN DIREZIONE TRASTEVERE DOMANI  27 DICEMBRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CHE DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL Traffico A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. INFINE, IL TRASPORTO: DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A ...Leggi la notizia su romadailynews

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