Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Potrebbe essere presentato al CES 2020 di Las Vegas ildi, un dispositivo che poco dovrebbe avere a che vedere con i8. Come riportato da 'gizchina.com', il device viene identificato con il codice prodotto 'IN2010', e sappiamo supporterà il 5G nelle modalità SA e NSA (l'indiscrezione arriva da una recente certificazione ricevuta daldi). Il dispositivo dovrebbe supportare le bande 5G N1 / N41 / N78 / N79. Lo stesso ente cinese che ha rilasciato la certificazione di cui sopra ha fornito alcuni dettagli relativi alla ricarica rapida deldi, che dovrebbe essere contraddistinta da un output a 100W, facendo registrare un record assoluto nel segmento degli smart. In poche parole, ildinon passerà affatto inosservato. Ancora non sappiamo di che genere di device si sta parlando, se tra di ...

OptiMagazine : Stratosferico il concept phone di #OnePlus: due armi vincenti -