Sassari | accoltellato a morte a 26 anni nella discoteca Blu Star dopo una lite con un

Leggi la notizia su leggo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) GiovFresi, 26enne sassaresequesta mattina tra le 4 e le 5 all'interno dellaBludi Ossi (), è morto. Il ragazzo era stato portato in condizioni...

leggoit : #Sassari, lite al bancone della discoteca Blu Star: ragazzo di 26 anni accoltellato, muore all'ospedale - PireddOne : Ma ora chi è che viene in consolle come facevi tu, a rompere le scatole, a dirmi cazz Pireddó sei una cubba, non ho… - PireddOne : Io ancora non ci credo, porca troia. Ciao Giovà. -