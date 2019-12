Le strade degli invisibili

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Maria Sorbi Sono vie che non esistono, inventate dall'anagrafe Servono per dare ai senza tetto un domicilio fittizio. Per aiutarli a ricominciare Hanno nomi poetici, che in qualche modo cercano di dare un po' di speranza a chi da tempo vive tra le spigolosità. Si chiamano via dell'Accoglienza, via dell'Amicizia, via delle Stelle, via dei Sogni o dell'Arcobaleno. Sono lefittizie, quelle che mai verranno indicate su nessuna mappa della città ma che regalano un indirizzo, seppur inventato, a chi non ha fissa dimora. Cioè a tutti quei clochard che di volta in volta chiamano casa il metro quadrato in cui trovano rifugio, l'angolino di cartoni sotto i portici del centro e, quando va bene, la brandina del dormitorio comunale. I dipendenti dell'anagrafe di solito traggono ispirazione dal mondo dello spazio per battezzare le. Oppure dalla letteratura ...

