Iran | tre date cruciali per il futuro

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il 26 dicembre, il 6 gennaio e il 21 febbraio. Sono treper chiunque guardi con preoccupazione agli eventi che coinvolgono l’, alla spietata repessione delle proteste di novembre, al rispetto dei diritti umani ma anche alla stabilità e alla pace in una regione che riguarda tutti noi.Il 26 dicembre coincide con il 40/o giorno dall’inizio delle proteste di novembre contro l’improvviso rincaro del prezzo della benzina, accompagnate da inediti atti di violenza e distruzione di dubbia origine e contrastate – oltre che da giorni di blocco di internet - da una pesante repressione. Circa 1500 persone sarebbero state uccise, secondo l’agenzia Reuters, che cita tre esponenti anonimi del ministero dell’Interni. Una cifra superiore non solo a quelle di Amnesty International (304) ma anche del Dipartimento di stato Usa (circa mille), e che ...

