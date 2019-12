Intelligenza Artificiale | nuovi strumenti contro l’Alzheimer

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L'può aprire nuove frontiere nelle neuroscienze, fornendo ad esempioutili per la diagnosi precoce di malattie come l'Alzheimer. A guidarci negli ultimi sviluppi della ricerca è Antonio Cerasa, neuroscienziato, ricercatore del Cnr, autore con Francesco Tomaiuolo, del libro "La scatola magica - All'origine delle neuroscienze" uscito quest'anno, in cui gli autori ripercorrono la storia di questa disciplina attraverso alcune figure e alcune scoperte che hanno contribuito a svelare molti aspetti del cervello e del suo funzionamento.In che modo le neuroscienze hanno cambiato la conoscenza della scatola magica?"Con Francesco Tomaiuolo siamo andati a trovare tracce di modernità. Siamo andati a scoprire i padri fondatori della nostra disciplina. In particolare c'è un personaggio che risponde alla sua domanda, si tratta di Peter Milner, famoso più che ...

