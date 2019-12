Incidente di Corso Francia | funerali di Gaia e Camilla il 27 dicembre

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Avranno luogo nella mattinata di venerdì 27diVon Freymann eRomagnoli, le 16enni uccise nell’stradale diavvenuto domenica 23 a Roma nel quartiere di Ponte Milvio. Le esequie si terranno presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia. Al momento per la morte delle due ragazze è indagato il 20enne Pietro Genovese, figlio del noto regista cinematografico Paolo, che a seguito dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine è risultato positivo ad alcol e droghe.di: iil 27 Il rito funebre per le due ragazze rimaste uccise la sera del 23si terrà verso le ore 10:30, mentre nel pomeriggio di venerdì 27 un piccolo evento privato avrà luogo per tutti i loro amici e conoscenti. Entrambe le cerimonie avranno luogo nella medesima chiesa in ...

