Freddo polare in arrivo sulla Penisola | temporali e NEVE a bassa quota in Abruzzo e Molise

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma - Ariain: Un impulso di aria fredda per il momento ancora oltre il circoloartico sta scendendo rapidamente di latitudine agevolata da un blocco del flusso atlantico. L'alta pressione responsabile di questo temporaneo arresto delle correnti oceaniche manterrà i suoi massimi tra l'Inghilterra, la Francia e il Mediterraneo occidentale puntando sempre più verso nordest nell'arco dei tre giorni venerdì, sabato e domenica. Questa rotazione dell'asse anticiclonico favorirà la discesa dell'aria fredda in moto retrogrado dal Mare di Barents verso sudovest con obiettivo la Russia, l'Europa orientale, i Balcani e infine anche parte della nostra, segnatamente le regioni del medio e basso versante adriatico e l'estremo Sud. Atteso quindi sull'Italia un consistente calo delle temperature e anche ...

