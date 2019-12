Cannabis | arriva la svolta | la Cassazione apre una nuova via

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), launo spiraglio importante alla coltivazione casalinga. Non sarà più considerata reato, sempre che rispetti l’utilizzo personale., laha deciso ed è unaquasi epocale. Con una sentenza del 19 dicembre scorso, resa però nota soltanto adesso, le sezioni unite penali hanno deciso di liberalizzare la coltivazione. Quella casalinga, … L'articolola: launavia proviene da www.inews24.it.

