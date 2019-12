MediasetTgcom24 : Natale Parigi, per la prima volta in 200 anni senza messa a Notre-Dame #Notre-Dame - Corriere : Notre-Dame senza messa di Natale per la prima volta in due secoli - TelevideoRai101 : Notre-Dame,rettore:non è fuori pericolo -

C'è "il 50% di possibilità" chea Parigi non sia completamente salvata: è la stima deldella cattedrale, che spiega: le impalcature che la sovrastano minacciano le volte."oggi non è-ha detto mons.Chauvet- c'è il 50% di possibilità che le impalcature collassino sulle tre volte: l'edificio resta ancora molto a rischio". Mons.Chauvet stima in 3 anni il tempo per riaprire ai fedeli la cattedrale, mentre il restauro -possibile solo tolti i ponteggi - durerà più a lungo.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)