NBA oggi in tv 25 dicembre | orari delle partite | streaming | come vederle gratis su Cielo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La consolidata tradizione dell’NBA durante il giorno di Natale si rinnova anche quest’anno con tre match che ravviveranno il 25degli appassionati di pallacanestro: la grande novità è che due di queste tresaranno trasmesse anche in chiaro, per l’esattezza su(canale 26 del digitale terrestre). Si comincia alle ore 18.00 con lo scontro tra due corazzate della Eastern Conference: i Toronto Raptors detentori dell’anello (21-9) ospitano alla Scotiabank Arena i Boston Celtics, che al momento detengono il secondo miglior record della divisione orientale (20-7). Alle ore 20.30 tocca a quello che finora è stato il miglior team dell’intera lega, i Milwaukee Bucks (27-4), che fanno visita ai Philadelphia 76ers (22-10), che al Wells Fargo Center hanno subito soltanto due sconfitte in diciassette incontri. Alle ore 23.00 ci si sposta ad Ovest, ...

