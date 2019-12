Intossicata dopo un incendio in casa nel Milanese | grave 75enne

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una anziana donna èin ospedale in seguito a unnella propria abitazione a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Le fiamme sono divampate al quarto piano di via Gorizia, dove la donna, 75 anni, abitava da sola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e carabinieri, che insieme sono riusciti a portarla in salvo. Tuttavia lae’ rimastaed è stata portata d’urgenza dai paramedici del 118 all’ospedale Niguarda. Le fiamme sono ora domate, ma i carabinieri della stazione di Sesto e gli agenti del commissariato sono ancora sul posto.L'articolouninnelMeteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu