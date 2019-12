In Calabria il Pd unito su Callipo Resta il nodo Occhiuto nel centrodestra

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Con i partiti alle prese con la definizione dei candidati e la raccolta delle firme, il quadro politico inin vista delle Regionali del 26 gennaio si va semplificando e chiarendo, anche se ancora non mancano "nodi" da sciogliere, soprattutto nel campo del. Il primo dato da segnalare, alla vigilia di un Natale che sarà lavorativo e operativo per i partiti e gli schieramenti, è che il numero dei candidati alla carica di presidente della Regione si è assottigliato, rispetto ai potenziali sette aspiranti che si contavano alcuni giorni fa. In particolare, a far registrare un'autentica svolta, nel campo del centrosinistra, è stata la decisione del governatore uscente, Mario Oliverio, di ritirare la sua candidatura, sostenuta anche da una parte del Pd calabrese, accogliendo l'appello all'unità del partito e della coalizione lanciato dal ...

Leggi la notizia su agi

