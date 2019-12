Guendalina Tavassi | gli auguri in mutande non piacciono | Ma un po' di pudore

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Novella Toloni L'ex gieffina é finita al centro delle polemiche per una foto sexy pubblicata sui social, dove ha fatto gliai suoi follower. Lo scatto dove si mostra con micro slip rossi non è piaciuta a tutti Tempo di feste, tempo di. Ma c'è chi, come, ha scelto di farli ai suoi follower su Instagram in modo sexy e provocante. Una scelta che non ha incontrato il favore di tutti e molti si sono scagliati contro di lei per la sua scelta hot. Con indosso un micro maglioncino a tema natalizio e mutandine rosse, l'ex gieffina ha fatto i suoidi buon Natale in modo originale e super sexy, suscitando non poche polemiche. Molti l'hanno infatti criticata per la mise giudicata fuori luogo rispetto al periodo. Lapoche settimane fa era finita al centro di un'accesa discussione con l'ex marito e la figlia Gaia. Quest'ultima la accusava di ...

Leggi la notizia su ilgiornale

