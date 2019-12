Acqua alta a Venezia a Natale | marea massima di 120 cm

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)anche il giorno die per almeno le due giornate successive fino al 27 dicembre. Secondo l'allerta diffusa dal Comune di, questa mattina latoccherà il massimo di 120 centimetri.Allerta anche per la mezzanotte del 26 dicembre, quando è prevista unadi 100 centimetri al massimo, così come per le 23.45 del giorno successivo, il 27 dicembre.La situazione dovrebbe rientrare verso la normalità solo a partire dal 28 dicembre, quando poco dopo la mezzanotte ladovrebbe raggiungere gli 80 centimetri e poi ancora più a scendere nella giornata del 29 dicembre.: torna l’, picco di 120 cm - VIDEO Il maltempo riporta l’: alle 7:30 il picco è stato di 120 cm, il vento manterrà il livello su valori elevatia ...

