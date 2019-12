Turismo | per le vacanze fate ‘staycation’ E farete un favore all’ambiente

(Di martedì 24 dicembre 2019) Certo, ci si può consolare pensando che i francesi se la passano peggio, con il mondo dei trasporti in subbuglio permanente straordinario, dopo la clamorosa grève générale del 5 dicembre che ha mandato in tilt la circolazione di mezza Europa. Eppure, anche solo a scorrere l’elenco dei disservizi e dei lavori che gli italiani troveranno sulle strade e le autostrade per il cosiddetto esodo natalizio, quest’anno automobilistico appare nero che più nero non si può: oltre alla catena di disastri più o meno naturali, che hanno colpito di nuovo particolarmente il Nord Ovest, ci sono un po’ ovunque anche le interruzioni legate alle varie indagini e ai controlli che si sono ovviamente intensificati. A tutto ciò si aggiungono i nuovi cantieri e le manutenzioni ordinarie. Risultato: c’è da aspettarsi un altro “esodo da incubo“, per dirla con il canonico ...

