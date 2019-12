Rosa Perrotta parla dell’intimità con Pietro dopo la nascita di Dodo | “C’è un calo del

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 24 dicembre 2019)confessa che l’intimità conTartaglione ha subito grossi cambiamentiladiSi torna are di, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale.il programma l’ex tronista continua ad essere molto seguita e amata sui social, per questo aggiorna quotidianamente i tantissimi fan che la seguono e la sostengono. Da pochi mesiTartaglione sono diventati genitori per la prima volta. Entrambi sono al settimo cielo, sui social si mostrano sempre più felici da quando hanno allargato la loro famiglia. Ladiha cambiato non poco la loro vita, anche dal punto di vista sessuale. L’ex tronista si è lasciata sfuggire alcuni dettagli intimi di coppia in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Queste le ...

