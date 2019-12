Ragno violino | scoperta nuova specie | il veleno scioglie i tessuti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un team di entomologi dell’Università Autonoma del Messico ha scoperto unadicapace dire con il suodella pelle. In Italia è presente solo unadicheIl regno animale è sempre pieno di nuove, ma a volta possono essere letali. Un gruppo di entomologi dell’Università Autonoma del Messico hanno scoperto unadi, la 38esima presente sul territorio americano. Il, anche dettoeremita, è unaappartenente famiglia Sicariidae e al genere Loxosceles, noti in tutto il mondo per causare il temuto loxoscelismo, una necrosi dei(epidermide e muscoli) provocata daliniettato attraverso il morso. In realtà non si tratta di animali aggressivi, perché alla vista degli uomini scappano, ma hanno l’abitudine di ...

