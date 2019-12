Natale | le ricette per un menù ‘unico’ Senza escludere allergici e intolleranti

(Di martedì 24 dicembre 2019) C’erano una volta i banchetti con i piatti uguali per tutti. Poi, con il diffondersi di intolleranze e allergie, le tavolate sono diventate un variegato mix. Dando l’idea che per chi soffre di questi disturbi alimentari non ci siano alternative valide per il gusto e la salute. Chi ha fatto le elementari negli anni 60 o prima, probabilmente non ricorderà di aver avuto compagni di classe, se non di rado. Poi qualcosa si è inceppato in questo meccanismo naturale. Si è cominciato a cucinare meno i prodotti freschi e si sono diffusi maggiormente gli alimenti industriali, con il loro corollario di additivi; l’agricoltura è diventata intensiva, con un maggior impiego di sostanze chimiche e i conseguenti inquinamento e impoverimento dei suoli; intensivi pure gli allevamenti, con un maggior uso di antibiotici. Non ultimo, lo stile di vita è cambiato. L’allattamento ...

