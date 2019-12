Napoli | sequestrati orologi e giocattoli falsi pronti ad essere venduti per Natale

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) Recuperati più di 430mila articoli contraffatti tradi vario tipo, tra cui "Louis Vuitton", "Casio G-Shock" e "Daniel Wellington" e pupazzi "Fortnite", "Avengers" e "lol". La Guardia di Finanza napoletana ha denunciato un cittadino cinese per ricettazione e contraffazione.

