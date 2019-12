Milano | guasto in stazione Garibaldi | disagi a circolazione treni

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019), 24 dic. (Adnkronos) –allaferroviaria a causa di untecnico allaPortadi. Dalle 5.30 laferroviaria nel nodo di, si spiega da Rfi, è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione deiPorta. Il servizio ferroviario è stato riprogrammato con cancellazioni e limitazioni di percorso e i convogli in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. Le cause delsono in corso di accertamento e sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.L'articoloinCalcioWeb.

