(Di martedì 24 dicembre 2019)Trussardi sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due sono innamoratissimi e non perdono occasione per gridare ai quattro venti il loro sentimento. Ma sapete che la conduttrice svizzera ha duebellissime? (Continua dopo la foto) View this post on Instagram My Queen! #greencarpetfashionawards @therealhunzigram @trussardi A post shared byTrussardi (@therealtrussardigram) on Sep 22, 2019 at 11:40am PDT, chi sono lediTrussardiTrussardi ha due: Gaia e Beatrice. Quest’ultima, a differenza dei fratelli, è molto più riservata ed è lontana dal mondo dello spettacolo. Gaia, invece, è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica, anche recentemente, quando è convolata a nozze con l’attore Adriano Giannini, ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Michelle Hunziker, avete mai visto le cognate? Ecco le splendide sorelle di Tomaso Trussardi - - infoitcultura : Michelle Hunziker con Tomaso, Aurora Ramazzotti con Goffredo: il party di Natale è sexy ed… esagerato! - DrApocalypse : #ALLTOGETHERNOW, il cast canta Last Christmas (compresa Michelle Hunziker) - Video -