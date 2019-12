Jannik Sinner disputerà il primo torneo 2020 al Challenger di Canberra | un riscaldamento

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Manca poco all’inizio della nuova stagione per. Il 18enne nativo di San Candido dopo aver scalato la classifica Atp arrivando ad occupare la posizione numero 78 (ad inizio stagione era al 546° posto del ranking) è pronto a stupire ancora. L’azzurro dovrà fare i conti con le grandi aspettative che il mondo del tennis ha riposto in lui. La solidità di un atleta così giovane ha stupito tutti, tifosi ed addetti ai lavori, ma ora ci si attende un ulteriore salto di qualità.ha ampi margini di miglioramento, nonostante una struttura di gioco di alto profilo. Proprio su questi sta lavorando con il suo staff, guidato da Riccardo Piatti. In primis bisognerà capire se la crescita dal punto di vista muscolare e della struttura fisica possa influire sul suo modo di stare in campo. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello mentale, visto che da lui ci si ...

