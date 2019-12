Il Paradiso delle Signore al 3 01 | Salvatore chiede la mano di Gabriella

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il4 riprenderà la consueta programmazione a partire dal 30 dicembre 2019, con tante nuove trame e novità. La soap opera più amata di Rai 1 continua a conquistare il pubblico del primo pomeriggio, grazie alle sue trame intriganti e alla complessa profondità psicologica di ogni personaggio. Di seguito, le anticipazioniprossime puntate. Ilanticipazioni: Roberta è turbata Nelle prossime puntate della soap opera, Roberta si confida condopo il bacio che ha dato a Marcello. La giovane donna è confusa e non sa più cosa prova per il fidanzato che, intanto, le ha fatto recapitare una lettera. Clelia e Luciano tornano a lavorare fianco a fianco, tentando invano di gettarsi il passato alle spalle. Ciò però non saprà affatto facile. Nel frattempo, fervono i preparativi per festeggiare Capodanno. Proseguendo con le anticipazioni de Il ...

