Il Foglio | verifiche su “sei milioni di fondi pubblici da restituire” La testata attacca

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Sul tema dei contributi alpenso sia necessario e utile evitare polveroni e strumentalizzazioni che non servono a nessuno e lasciare parlare solo i fatti“. Il sottosegretario all’Editoria e all’informazione Andrea Martella (Pd), interviene su quanto scritto in prima pagina dal: il giornale, in un pezzo dal titolo “Un tentativo che non riuscirà per colpire ile cercare di chiuderlo“, parla della sua esclusione dai contributi all’editoria per il 2018 e della possibile restituzione diper seidi euro. Una decisione “segnalata nel sito della presidenza del Consiglio” che, si legge, indurrebbe il giornale a “una grave crisi editoriale, eventualmente alla chiusura”. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria spiega che “l’istruttoria tecnica in corso, conseguente agli esiti ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

speranza58 : @GuidoCrosetto @ilfoglio_it @claudiocerasa Escluderli per le loro idee? Quindi lei pensa che a quelli della guardia… -