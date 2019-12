Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019)aveva 14 anni quando è arrivata per la prima volta all’Opèra di Parigi. A 42, il 23 dicembre, danzerà per l’ultima volta su quel palco. Per la ballerina, prima italiana a ottenere il ruolo di étoile nella storica istituzione francese, dopo 28 anni è tempo di tornare a casa. Lo racconta a Io Donna.“Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42, dunque mi preparo all’addio come per un matrimonio: ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner. Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni”.Un saluto difficile, ma il ritorno in Italia le permetterà dipiù vicina alla madre,da leucemia cronica.“è stata molto male e ora continua la terapia. ...

HuffPostItalia : Eleonora Abbagnato lascia l'Opéra. 'È mio dovere stare vicino a mamma, affetta da leucemia' - mrug3364 : RT @HuffPostItalia: Eleonora Abbagnato lascia l'Opéra. 'È mio dovere stare vicino a mamma, affetta da leucemia' - giuliog : RT @HuffPostItalia: Eleonora Abbagnato lascia l'Opéra. 'È mio dovere stare vicino a mamma, affetta da leucemia' -