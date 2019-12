(Di martedì 24 dicembre 2019) Il centrosinistra si ricompatta in Calabria. “Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un

Leggi la notizia su laprimapagina

Laprimapagina : #Cosenza Oliverio si fa da parte, appoggerà Callipo - Strill_it : Richiesta di rinvio a giudizio per Oliverio, Aiello attacca “il sistema dei partiti” - fbartolom : Considerazione di decisivo buon senso, a parte la questione di Oliverio che questa volta non c’entra nulla. -