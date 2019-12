CorMez | il Napoli tratta per ridurre la clausola di Lobotka da 50 a 25 milioni

CorMez : il Napoli punta a Torreira appena l’Arsenal chiederà di liberare Ancelotti : Il Napoli si muove sul mercato, ascoltate le necessità che il nuovo mister ha illustrato per il suo gioco, Giuntoli si sta muovendo per capire quali possano essere gli inserimenti da fare a gennaio. Il primo sulla lista, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno dovrebbe essere Torreira Il Napoli si guarda intorno anche sul mercato, ha presentato un’offerta al Verona di 15 milioni (bonus compresi) per Amrabat che, però, arriverebbe a ...

CorMezz : Ancelotti si rifiutò di fare pubblicità per il Napoli sui suoi social : Il Corriere del Mezzogiorno torna a scrivere del singolare contratto che Carlo Ancelotti ha accettato di firmare con il Napoli, come riportato ieri da Fatto Quotidiano. Ciò che ha detto stupore, oltre alle cifre piuttosto basse dell’ingaggio di Ancelotti, è la clausola relativa ai social in cui si dice che la società avrebbe la possibilità di accedere ai social dell’allenatore inserendo propri contenuti. Il quotidiano sottolinea, ...

CorMezz : Udinese-Napoli - torna Callejon dal primo minuto : Domani a Udine sarà una partita fondamentale per tanti motivi. Fondamentale per il Napoli in quanto i risultati scarseggiano e la posizione in classifica comincia a farsi difficile da accettare per chi voleva competere per lo scudetto. Fondamentale per la squadra sotto l’aspetto psicologico, per ritrovare quella serenità e quell’unità d’intenti che manca oramai dal 5 novembre. Fondamentale per Ancelotti che vive una situazione ...

CorMez : Napoli-Bologna - Llorente scalpita. Ha chiesto ad Ancelotti di giocare di più : Fernando Llorente ha voglia di giocare, di dare il suo apporto al Napoli, di fare la differenza. Del resto lo spagnolo ha finora dimostrato di poter essere determinante, sia in termini di gol che di presenza fisica in campo. Ogni volta che è entrato in partita ha consentito al Napoli di avere dalla sua più forza fisica e più potenza. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che anche oggi, contro il Bologna, lo spagnolo vorrebbe fare il ...

CorMez : Allan volto di copertina della notte di Anfield. Napoli squadra cinica : “Il volto copertina della notte di Anfield è Allan con la sua giornata emotivamente complessa”. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Si riferisce al movimentato mercoledì vissuto dal brasiliano. Prima, in mattinata, l’arrivo della raccomandata contenente la notizia della multa del 50% sullo stipendio, poi il colloquio con Giuntoli, infine la notte da guerriero contro il Liverpool. La seconda, dopo quella di San ...

CorMez : le multe restano ma il Napoli pensa a premi per vittorie in campionato fino a Natale : Oggi i calciatori del Napoli incontreranno finalmente Aurelio De Laurentiis. Un incontro privato, come ha chiarito il presidente nei tweet di mercoledì sera, scrive il CorMez, “con l’atteggiamento di chi dopo il bastone adesso impugna la carota”. Le sanzioni restano ma c’è la volontà di ritrovare il dialogo e salvare la stagione. “Si cercherà innanzitutto un compromesso: la squadra sa di aver sbagliato opponendosi al ...

CorMez : il Napoli ha i nervi saldi. Esulta composto e aspetta con calma i due check per il gol : Sembra passata la crisi del Napoli, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno. “quando Mertens che duetta con Lozano a suon di tacco, mette alla destra di Allison (angolatissimo) la palla del vantaggio, il Liverpool perde i nervi”. Invece il Napoli no, li mantiene ben saldi. “Il Napoli ce li ha invece così saldi da Esultare in maniera intima e composta senza effetti speciali e sa anche aspettare tre minuti e due ...

CorMezz : Younes può partire a gennaio - al Napoli piacciono Berge e Kessie : È innegabile che soprattutto dopo la crisi che si è aperta tra la squadra e la società nella sessione di mercato di gennaio il presidente De Laurentiis potrebbe pensare di rivoluzionare la rosa. Tanti i nomi di calci di cui si parla in questi giorni e anche numerosi big, ma, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società valuta soprattutto la cessione di Younes Il Napoli fa le prime valutazioni sul mercato di gennaio, Younes, che finora ha ...

CorMez : Pioli bestia nera del Napoli - ma contro Ancelotti non ha mai vinto : Milan-Napoli c’è Pioli all’orizzonte. Lui sa come far male agli azzurri CorMez Sabato pomeriggio, alle 18, il Napoli incontrerà il Milan a San Siro e sarà un primo esame per valutare se si è in uscita dalla crisi post ammutinamento. Il Milan di Pioli è in cerca di riscatto dopo le ultime prestazioni, piuttosto deludenti. Cosa che non rende la partita semplice. Anche se la cura del tecnico rossonero non sembra ancora aver sortito i suoi effetti, ...

CorMezz : Napoli - i troppi infortuni sono un’attenuante per l’andamento altalenante : Dries Mertens, uscito al ’52esimo ieri durante la partita della Nazionale contro la Russia per un colpo, è solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni che il Napoli ha dovuto fronteggiare in questi primi mesi. Un avvio difficile, scrive il Corriere del Mezzogiorno, nonostante i continui cambi e le rotazioni di Ancelotti sto e tutti e tre quasi sicuramente non saranno a disposizione con il Milan L’infortunio più grave ...

CorMez : il Napoli vorrebbe una clausola di 120 milioni per Zielinski. Si tratta : Piotr Zielinski è stato molto infastidito dalle notizie trapelate secondo cui la trattativa per il suo rinnovo con il Napoli si fosse interrotta a causa dell’ammutinamento della squadra. In realtà i colloqui continuano. Oggi il Corriere del Mezzogiorno spiega su cosa verte la controversia che ancora non ha portato ad una firma. Il nodo, secondo quanto scrive il quotidiano, sarebbe quello della clausola rescissoria. Scrive il ...

CorMez : Milik vuole 3 - 5 milioni per ingaggio. Il Napoli si avvicina alla sua richiesta : Il rinnovo di Milik con il Napoli si avvicina. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i suoi agenti sono al lavoro con la dirigenza del club di De Laurentiis e avrebbero quasi trovato una quadra. Scrive il quotidiano: “Gli agenti di Milik hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro per l’ingaggio, negli ultimi colloqui con il suo entourage il Napoli si è avvicinato molto alle sue richieste”. Ci sono dunque buone ...

CorMezz : il progetto Napoli è a rischio - un passo indietro dei calciatori potrebbe salvarlo : C’è l’ammutinamento e l’affronto personale della squadra nei confronti di una decisione presa personalmente dal presidente De Laurentiis, ma poi c’è anche il campionato e la Champions, proprio per questo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, i calciatori verranno messi al corrente delle decisioni prese prima della sfida con il Milan. Non c’è nessuna certezza su quali decisioni saranno ma bisogna tener presente che in ...

CorMezz : il Napoli si è rotto - De Laurentiis riparte dalla fiducia ad Ancelotti : Crisi dei risultati, ammutinamento, contestazione, sono tutti sintomi, secondo il Corriere del Mezzogiorno del fatto che Qualcosa si è spezzato, il ciclo dei giocatori che a Napoli hanno dato tutto e anche di più, probabilmente è finito. E così in tanti potrebbero prendere la porta al termine di questa stagione o anche già a gennaio. Si parla di Allan, Koulibaly, Mertens, Callejon e soprattuto Lorenzo Insigne Cosa accadrebbe, dunque, se le ...