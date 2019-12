Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’ex vincitore del Grande Fratello ha rivelato attraverso Instagram che tra lui eD’Urso ci sarebbedi più che una semplice amicizia, e ha provato con un messaggio a “riappacificarsi” con la conduttrice…D’Ursoha posu Instagram una foto di un suo romantico ballo conD’Urso. Che l’ex vincitore del Grande Fratello provasse qualcosa per la conduttrice è cosa nota, e adesso ha rivelato: “La verità è che dopo la cena c’èdi più…ma poi le cose belle finiscono purtroppo…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) in data: 23 Dic 2019 alle ore 4:52 PST Insomma, tra lui e la conduttrice ci sarebbeun flirt ma poi tutto si sarebbe concluso in un nulla di fatto e, stando a ...

notizieit : Alberto Mezzetti su Barbara D’Urso: “C’è stato molto di più” - zazoomnews : GF 15 Alberto Mezzetti confessa: ‘Tra me e Barbara D’Urso c’è stato molto di più’ - #Alberto #Mezzetti #confessa:… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Durante l'inaugurazione di 'In palestra con l'influencer', Alberto Mezzetti dichiara di aver partecipato al #GrandeFratell… -