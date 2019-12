Velvet Collection 2 sbarca su RaiPlay con tutti gli episodi per una gradita maratona di

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non ci poteva essere regalo migliore per i fan di2 che finalmente potranno vedere i nuovidella serie proprio mentre in Spagna è andato in onda il gran finale, il film pensato per chiudere in bellezza la saga di Ana e dei suoi amici. Proprio nella giornata di ieri, la Rai ha pensato bene di mettere sotto l'albero dei suoi fan una bellanatalizia composta daglidella seconda e ultima stagione della serie spagnola. In molti hanno iniziato già ieri la visione dai primi dueandati in onda su Rai1 prima dello stop per via dei bassi ascolti mentre altri, in molti, lo faranno oggi dopo essersi dati allo shopping natalizio ieri pomeriggio.In particolare, al link che potete raggiungere CLICCANDO QUI è possibile trovare i dieciche compongono2 in cui ritroveremo Marta Hazas, nel ruolo di Clara, e Martín ...

