Twitter | attenzione al bug | va aggiornata subito l’app Android

(Di lunedì 23 dicembre 2019) (Foto: Pixabay)ha inviato una mail a una buona fetta del proprio pubblico per invitare ad aggiornare quanto prima all’ultima versione dell’applicazione per. Gli sviluppatori hanno infatti sistemato una grave vulnerabilità che metteva a repentaglio la sicurezza e l’integrità della propria utenza oltre che del dispositivo stesso. Il problema non riguardava l’applicazione ufficiale per iOs ossia per iPhone e iPad, limitandosi soltanto alla (ampissima) fetta della torta del robottino verde di Google. Il pericolo che si andava a correre era quello di un accesso non desiderato a una serie di informazioni personali. Un cybercriminale avrebbe infatti potuto sfruttare la vulnerabilità per visualizzare dati privati fino addirittura a controllare parte delle funzioni principali del social network come pubblicare tweet così come messaggi diretti. Un bug non ...

