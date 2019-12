Strada provinciale Durazzano-Sant’Agata | comune all’opera per i lavori di emergenza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl sindaco Crisci, insieme all’assessore Buffolino e al consigliere Posillico, stamane si è recato alla sede della Provincia di Benevento per discutere con l’Ufficio Tecnico della situazione, oramai grave, del tratto diche collegacondei Goti dopo le frane che si sono verificate nella giornata di sabato. Nell’incontro si è deciso di attuare da subito un piano di messa in sicurezza dell’arteria attraverso il rifacimento del mantole laddove risulta più danneggiato e continuando nel lavoro di consolidamento delle pareti tufacee che appaiono in pericolo di smottamento.che inizieranno già domattina (24/12/2019). Inoltre, da venerdì i tecnici della provincia e quelli comunali, lavoreranno al fine di elaborato un progetto per la messa in sicurezza dell’intera arteria da presentare in Regione per gli inizi del prossimo ...

