Scomparso nel nulla | lo storia assurda dell’uomo sparito in una grotta

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In America è successo qualcosa che ha dell’incredibile. Un uomo, uno youtuber di 47 anni, èin circostanze misteriose. Da 3 anni a questa parte infatti non è ancora stato ritrovato e il mistero si infittisce sempre di più. I complottasti hanno pensato al peggio, ma scopriamo insieme tutta la vicenda sino al suo tragico epilogo. Uno youtuberKenny Veach aveva 47 anni ed era conosciuto nel mondo dei social per essere un appassionato escursionista. Si divertiva a condividere con il web tutte le sue avventure, molto spesso intrepide e rischiose, ed in poco tempo aveva attirato su di sé le attenzione di molti spettatori, formando una community piuttosto estesa. Un giorno Kenny pubblicò un video sulla sua escursione nel Nevada, in particolar modo nel deserto. All’interno del video si vedevano molti estratti della gita, e lo youtuber commentò il ...

BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - gaetaspia : Che fine ha fatto il milione e mezzo di euro nel piano investimenti 2017 Ato4 #Acqualatina per ridurre la torbidità… - orestemottola60 : Grazie ache a Franco Cinnadaio per questa storia a lieto fine -