Salerno | piazza del Crescent | la Procura chiede processo per deviazione del torrente

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Disastro colposo, pericolo di inondazione,di acque e modificazione dello stato dei luoghi, falso ideologico. A leggerli in questi giorni di allerte meteo e di maltempo che flagella mezza Italia, i capi di imputazione formulati dal pm diCarlo Rinaldi destano maggiore preoccupazione. Sono contenuti in una richiesta di rinvio a giudizio che riguarda 12 persone tra dirigenti e funzionari comunali, i rappresentanti legali delle imprese esecutrici e i direttori dei lavori che hanno ruotato intorno alla costruzione didella Libertà e del, il maxi fabbricato fronte mare che ha stravolto il panorama architettonico di, finito al centro di un altrodal quale sono usciti tutti assolti, a cominciare dall’ex sindaco die attuale governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca. Stavolta però l’attenzione dellaguidata dal reggente ...

