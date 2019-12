Ricattata e vessata dal compagno a Roma | Dammi 20mila euro e smetto di

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “di picchiarti”. Sarebbe stato questo il ricatto a cui un uomo ha sottoposto la propria compagna, picchiata più volte anche alla presenza della figlia minorenne. A riportare la vicenda è Il Messaggero.Una storia agghiacciante, accaduta al Prenestino e scoperta dai carabinieri. Da marzo a novembre scorso, un romeno di 32 anni, ha tormentato la sua compagna, picchiandola e minacciandola anche in presenza della figlia minore. Poi l’assurda richiesta di denaro per chiudere la loro relazione definitivamente e lasciare la donna in pace ... “Sentivo gridare quella donna mentre si trovava nella sua abitazione. Era ilche la picchiava. Sono contento che sia stato arrestato”, racconta un vicino.L’uomo, che ha precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia ...

