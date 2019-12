Principe Harry in pericolo | allertata la sicurezza | cosa è successo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un insider ha raccontato un episodio diper ile la sua famiglia, per cui è statala. Eccoper ile la sua famiglia:Ilè uno dei membri della Royal Family più amati in assoluto. Sebbene cerchi di essere schivo e di mantenere la privacy, i fan lo seguono ovunque, mettendo a volte inla sua famiglia. A protezione di Meghan Markle e del piccolo Archie Harrison, infatti,porta sempre con sé i membri della, che hanno il compito di proteggere la famiglia. Nel corso degli anni, infatti, non sono mancati episodi di paura, che fortunatamente si sono risolti per il meglio. Un informatore anonimo, di recente, ha dichiarato al Daily che il figlio di Lady Diana avrebbe vissuto attimi di paura, che avrebbero allarmato la: ecco. Un fan ...

cristin40483739 : @MorosiSilvia @Corriere I due che sono cambiati di meno sono il principe Harry e Greta - ElisabettaIori3 : RT @Albe_1964: Penso da tempo che il principe Harry e @balloballo siano quasi separati alla nascita. Dopo aver visto questa foto il 'quasi'… - ale6751 : ?? Il principe Harry e gli auguri di Natale -