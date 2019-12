Presto un aeroporto militare cinese in Cambogia?

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Le relazioni e l’amicizia tra Cina esono destinate ad aumentare sempre di più, spostandosi dall’ambito prettamente economico-civile a quello. Il culmine dei sostanziosi e importanti investimenti (quasi 10 miliardi di dollari dal 2011 a oggi) cinesi sono il potenziamento del porto di Ream e la costruzione dell’di Dara Sakor, situati alle due estremità della baia di Kompong Som. La peculiarità delle due infrastrutture è che ufficialmente saranno destinate all’uso civile, ma in realtà le mire e le idee di Pechino potrebbero essere quelle di trasformarle in avamposti militari cruciali per il controllo delle vie di navigazione dell’Oceano Indiano, oltre che per il sostegno della politica estera nell’area dell’Indo-Pacifico. L’analisi del Pentagono L’di Dara Sakor ufficialmente sorgerà per permettere ai turisti di raggiungere ...

HamannJacobi : Ho accompagnato una persona al Marconi, e come di norma pensavo di passare a Bologna, ma poi l’amara realtà: L’AERO… - carmen106298983 : @BusCotral Buongiorno,posso sapere orari per 25/12 ...m’interessa il pullman alla matina presto da Casilina Roma a… - samataxi065551 : @frankspicc @Rossana34446918 @battaglia_persa @carloalberto @CarloStagnaro @stanzaselvaggia @ricpuglisi… -