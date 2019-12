Nuoto | Roland Matthes muore a 69 anni Un mito delle piscine e più volte oro olimpico

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Uno dei miti dello sport e delpurtroppo ci ha lasciato. Si tratta del tedesco, noto come il “Sughero” per la sua linea di galleggiamento in acqua semplicemente spettacolare. Colpito da una malattia a 69, conquistò quattro ori olimpici (due vittorie nei 100 e nei 200 dorso a Città del Messico nel 1968 e due successi nelle medesime specialità a Monaco di Baviera nel 1972), senza dimenticare l’argento neilla 4×100 mista e il bronzo nella 4×100 sl dei Giochi del ’72 e il bronzo a Montreal nel 1976 nei 100 dorso. Mort d'un géant,, l'ancien mari de Kornelia (Ender), dossiste invaincu de 1966 à 1974. Les entraîneurs américains disaient: "Nous avons marché sur la Lune, nous réussirons à aller sur Mars, et, un jour, nous battrons". pic.twitter.com/lFtyYbMaqp — vincent duluc ...

