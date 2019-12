Mattino | “Mercenari” | la contestazione dei tifosi del Napoli al Mapei Stadium

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nonostante la vittoria aldelpresenti per la trasferta contro il Sassuolo hanno manifestato contro la squadra nel primo tempo, come riporta il, restando comunque freddi dopo il gol di Allan e anche nel finale quando gli azzurri sono andati a ringraziarli sotto il settore a loro dedicato Erano in 300 nel settore ospite delazzurri, c’erano i gruppi ultrà della curva A. Già durante il riscaldamento gli ultrà con i loro cori hanno lanciato dei messaggi chiari ai calciatori. «Meritiamo di più», «Vogliamo gente che lotta». Poi dopo un primo tempo inguardabile degli azzurri e il gol messo a segno dal Sassuolo si è sentito il coro «Mercenari» e tra il primo e il secondo tempo sono piovuti i fischi sugli azzurri. Poi nella ripresa la gioia per le due reti e la spinta per la rimonta. Ma l’atteggiamento deiazzurri resta freddo verso i ...

