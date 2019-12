Maltempo Campania | interventi di Unicredit per le aree colpite

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In seguito alche ha colpito nei giorni scorsi diversi Comuni delle province di Avellino, Salerno, Caserta e Benevento, provocando danni ai cittadini e alle imprese del territorio,ha varato diversidi sostegno a favore delle comunita’. Tra le iniziative predisposte,mette a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zonedalche abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dagli eventi atmosferici. La Banca mette inoltre a disposizione un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subi’to danni a causa dele il “Pacchetto nuovo credito alle ...

emergenzavvf : #Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interven… - emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… -