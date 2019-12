Maltempo a Napoli | muore schiacciato da un albero | la vittima è un commerciante di 62 anni

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Mohamed Boulhaziz, 62, l'uomo travolto e ucciso da unad Agnano () ieri, 22 dicembre, era originario del Marocco ma viveva da tempo in Italia. Era uscito all'alba dalla sua casa nel Casertano per andare aa vendere la frutta. La tragedia, alle 7, nell'area interna dell'Ippodromo.

