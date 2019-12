Mafia | al processo D’Alì depongono Cuffaro e Pisanu | versioni diverse sul trasferimento

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tredifferenti e tanti “non ricordo” suldel prefetto che dava fastidio ai boss. Testimoni autorevoli chiamati a deporre i giudici deld’Appello bis contro l’ex senatore Antonio “Tonino”, parlamentare di Forza Italia dal 1994 al 2018, da anni sottoper concorso esterno in associazione mafiosa, anche per i suoi legami con la famiglia Messina Denaro, dal patriarca don Ciccio al figlio tuttora latitante Matteo. La Cassazione nel gennaio 2018 annullò la sentenza in cui era stato assolto e prescritto per i fatti precedenti al gennaio 1994. E dallo scorso agosto si trova sottoposto alla “sorveglianza speciale” con obbligo di dimora a Trapani: dovrà rincasare entro le 21 per cinque anni. Nell’Appello bis invece la Corte ha riaperto l’istruttoria e tra gli argomenti in fase di approfondimento c’è ildel prefetto Fulvio Sodano che ...

