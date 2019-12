Le ricerche scientifiche più assurde pubblicate a Natale

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel mondo della medicina ilè l’occasione per un po’ di scienza leggera. Non che si tralasci il rigore, sia chiaro. Ma sotto le feste il metodo scientifico può aiutare a rispondere anche a domande semiserie. Almeno sulle pagine di una delle più antiche, e prestigiose, riviste mediche del mondo: il British Medical Journal. Da anni infatti il Bmj ha una tradizione: uno speciale natalizio, in cui malattie, genetica e farmaci innovativi lasciano il posto aimprobabili, che cercano di rispondere a domande, ma non meno intriganti: come può una renna di Babboavere il naso rosso? A quali effetti collaterali si va incontro ingoiando una sciabola? O ancora: quanto sopravvive una scatola di cioccolatini in un reparto d’ospedale? Incuriositi? Eccovi alcune dellepiù follinegli ultimi anni. Chi controlla i controllori? Sarebbe bello immaginare la ...

