La tragedia di corso Francia | Pietro Genovese non si dà pace | «Non le ho viste» La madre

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Doveva essere una serata tranquilla, banale per i sedicenni di tutta Italia: pizza con fidanzati e compagni di scuola e poi una passeggiata fino a Ponte Milvio, per un gelato. Si era fatto tardi per Gaia e Camilla, era passata la mezzanotte e dovevano rincasare nel quartiere Fleming. Di corsa. Ma a casa non torneranno mai:, 20 anni, le investirà mentre attraversano. Gli agenti hanno trovato il ragazzo ancora lì dove poco prima c’era stato l’impatto, disperato dopo aver assistito ai tentativi di soccorrere le due giovani. «Era bianco come un lenzuolo, in lacrime e sotto choc», diranno alcuni testimoni. Adesso è indagato per omicidio stradale e, data la positività del test di alcol e droga, il pm deve decidere quale misura cautelare applicare: rischia l’arresto e fino a 18 anni di carcere, visto che le vittime sono due. L’arrivo ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - nessunoindietro : RT @virginiaraggi: Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle famig… - Nicklaus100 : @andreavianel @repubblica Ho abitato in zona 30 anni. Corso Francia è un autostrada cittadina in cui nessuno rispet… -