Il professor Cosenza | “Se non cambia il regolamento | non andrò più in Curva al San Paolo”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Pubblichiamo lo sfogo che ilEdoardo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, ha pubblicato su Facebook dopo la partita Sassuolo-Napoli. Vado inda molti anni, per il piacere del tifo. Ero ina Roma quando ci furono gli incidenti e morì il povero Ciro. Anche (o soprattutto) grazie ad una mia lettera su Il Mattino che descriveva dall’interno dellacosa era successo il Napoli ebbe lo sconto di una giornata di squalifica (ho la lettera di ringraziamento di Sandro Formisano). Ma se continua così questo è il mio ultimo anno di San Paolo. Multare di 166 euro perché per tre volte è stato visto sulle scale un bravissimo ragazzo – ingegnere e amico di mio figlio – che stava affianco a noi? In unasemivuota e senza mai alcuno steward? Con fuori allo stadio decine di parcheggiatori abusivi, famelici e aggressivi? Queste ...

