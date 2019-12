Il campione de L’Eredità fa coming out in tv | le parole

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilde L’Eredità Francesco De Angelis ha dichiarato il proprio orientamento senza clamore, e ha confessato che avrebbe fattoout a 16 anni per la prima volta senza che questo fosse ritenuto un fatto di per sé particolarmente stupefacente. Ilout delA Francesco De Angelis non importa affatto del clamore sul suo orientamento sessuale, e infatti non ce n’è stato. Anzi, il giovane ha apertamente dichiarato che in famiglia il fatto che lui sia omosessuale sarebbe noto da quando avrebbe compiuto 16 anni: “Non parlerei di outing o diout. Il mio orientamento non è mai stato un segreto, almeno non da quando ho compiuto 16 anni. Quando ho compilato il foglio con le mie informazioni ho scritto di essere fidanzato con Gabriele”, ha detto. Dopo il suo ingresso a L’Eredità è stato proprio il conduttore Flavio Insinna a dichiarare ...

