Gli auguri del Napoli per tutta la città ma mancano i giocatori VIDEO

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “L’eco luntano ca chiano se perde d’ ‘o suono ‘e nuvena, ce porta na nota ‘ntunata d’ ‘a musica doce ‘e Natale”. Ilper augurare buon Natale a tutti i tifosi azzurri ha scelto una tradizionale poesia napoletana dal titolo “N’at’ alba”, con tanto dicon le immagini della. La società quest’anno ha deciso di non far apparire i calciatori inma solo le immagini dellain festa illuminata dalle luci natalizie. Ilè accompagnato da una didascalia molto chiara, che rappresenta forse l’o migliore possibile per tutti i tifosi azzurri: “La nostra, le nostre tradizioni, il nostro Natale…ovunque nel mondo, ForzaSempre”. Ecco ildella Sscpubblicato sui social: La nostra, le nostre tradizioni, il ...

