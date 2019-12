Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori per la seconda volta | è nata Farah

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Fiocco rosa per: la celebre coppia di tennisti ha accolto la secondogenitail 23 dicembre alle ore 10.11. La notizia arriva dalle Instagram Stories di, che ha annunciato il nome, fino a quel momento mantenuto sotto il massimo riserbo. Lui e laavevano specificato soltanto che la bambina avrebbe ricevuto un nome con la iniziale “F”, come per il resto della famiglia. Lo sportivo ha svelato che la piccolina pesa 3 chili e 160 e che sarà soprannomi“Mimmi” (o “Mimi”): Mamma e Mimmi stanno super bene… Non esiste felicità più grande! La foto didalla sala parto Il nonno Fulvio, papà di, ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram direttamente dalla sala parto, che sembra mostrare il volto del neopapà alla nascita della piccola: ...

