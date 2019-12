(Di lunedì 23 dicembre 2019)in versione filosofica? Forse un po’ sì. Il sei volte campione del mondo di F1, reduce da un’altra stagione eccezionale con la Mercedes, non si è limitato solo a parlare dei fatti relativi alla pista, strettamente legati ai propri riscontri.è un personaggio a 360° e ama esprimere il proprio parere su diversi temi. In questo caso, come riportato da Marca, il britannico ha approfondito un argomento un po’ delicato relativo al, ovvero quello dei costi. Arrivare nel mondo delle corse, infatti, richiede immani sacrifici e, senza una dovuta copertura economicasp, pensare di correre nella massima categoria dell’automobilismo è una pia illusione. Di questi aspetti ha parlato, ricordando la sua storia passata, e come il padre si sia impegnato per consentirgli di gareggiare e di avere la sua chance: “Mio padre spese per ...

Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : F1, Lewis Hamilton: “Il Circus è troppo costoso, voglio che si torni alle origini” - heyitsgeorgia_ : E Hamilton non verrà MAI in Ferrari a fare il secondo pilota di Leclerc quindi voi continuate a sperare che Lewis i… - lewh4milton : buongiorno solo a Lewis Hamilton che quest’anno è diventato campione del mondo per la sesta volta ?? -